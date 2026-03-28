السبت   
   28 03 2026   
   8 شوال 1447   
   بيروت 19:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حرس الثورة الإسلامية يدين عدوان طائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق في دهوك

      أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية إن عدوان طائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق في دهوك هو عمل إرهابي من قبل الأعداء المعتدين، وقد شهدنا نظيرًا له في الأيام الأخيرة في الاغتيالات الجبانة التي طالت مسؤولين إيرانيين كبارًا وشعب إيران المظلوم على يد الجيوش الإرهابية الأمريكية والصهيونية.

      اضافت إن هذه الأعمال الإرهابية تكشف عن المساعي الخبيثة للأعداء المحرضين على الحرب للنيل من السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي بين إقليم كردستان والدول المجاورة.
      وقال البيان: يُدين حرس الثورة هذا العدوان الإرهابي، ويعلن استعداده لدعم أمن الجيران والدفاع عنهم من خلال تعزيز التعاون الأمني وإقامة درع دفاع جماعي في المنطقة، بمشاركة الدول والفاعلين الإقليميين، في مواجهة أعمال الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني الشريرة.

