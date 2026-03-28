حرس الثورة الإسلامية يدين عدوان طائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق في دهوك

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية إن عدوان طائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق في دهوك هو عمل إرهابي من قبل الأعداء المعتدين، وقد شهدنا نظيرًا له في الأيام الأخيرة في الاغتيالات الجبانة التي طالت مسؤولين إيرانيين كبارًا وشعب إيران المظلوم على يد الجيوش الإرهابية الأمريكية والصهيونية.

اضافت إن هذه الأعمال الإرهابية تكشف عن المساعي الخبيثة للأعداء المحرضين على الحرب للنيل من السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي بين إقليم كردستان والدول المجاورة.

وقال البيان: يُدين حرس الثورة هذا العدوان الإرهابي، ويعلن استعداده لدعم أمن الجيران والدفاع عنهم من خلال تعزيز التعاون الأمني وإقامة درع دفاع جماعي في المنطقة، بمشاركة الدول والفاعلين الإقليميين، في مواجهة أعمال الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني الشريرة.