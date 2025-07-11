لبنان

مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات

أشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّ “الرئيس القبرصي أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ، وانه يُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص. واكد الرئيس القبرصي ايضا استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء”.

وقال: “إنّ الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان”.

وأعلن أن مجلس الوزراء وافق على معظم بنود الجلسة، كما أنّه قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها.

وأكّد مرقص على مقررات مجلس الوزراء بشأن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وهم: ​وسيم منصوري​ و​سليم شاهين​ ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.

وتعيين أليسار ندّاف جعجع مديرة عامة لتلفزيون لبنان، وأعضاء مجلس الادارة : جنان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.

كما عيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا.

وعيّن ايضا مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف والأعضاء نديم حداد وتانيا كلاب وألين سبيرو وربيع نعمة.

كذلك عين مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزف سماحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام