لبنان

إنجاز طبي استثنائي في مستشفى الرسول الأعظم: قلب ينبض من جديد دون جراحة

أعلن مستشفى الرسول الأعظم – مركز بيروت للقلب، في بيان، انه “ضمن برنامجها المتطور لعلاج أمراض القلب البنيوية عبر القسطرة، تم إنجاز طبي نادر، تم فيه إنقاذ مريضين يعانيان من فشل حاد في عمل صمام صناعي بالقلب نتيجة تخثّر دموي، وهي حالة خطيرة ومعقّدة قد تُهدد الحياة مباشرة”.

واشار الى انه “رغم استخدام العلاج الدوائي، لم تتحسن الحالتان، وكان الخيار الجراحي الثالث عالي الخطورة نظرًا لخضوع المريضين سابقًا لعمليتي قلب مفتوح. أمام هذا التحدي، اختار الفريق الطبي حلاً تداخليًا دقيقًا وغير جراحي عبر تحرير الصمام باستخدام القسطرة والبالونات الدقيقة، دون الحاجة لفتح الصدر.

وتمت العملية بنجاح بإشراف رئيس وحدة القلب التداخلي البنيوي الدكتور واصف قرعوني .

وهذا النجاح يندرج ضمن تطوير وحدة القلب التداخلي البنيوي (Structural Heart Disease Program) في المستشفى، والتي أصبحت اليوم تقدم:

علاجًا دقيقًا للصمامات بالقسطرة بدون جراحة (TAVI, Mitral clip, …)

بدائل آمنة للحالات الطبية المعقدة

تقنيات تضمن تعافيًا أسرع وجودة حياة أفضل”.

وختم: “إنه الطب حين يتقاطع مع الأمل، ويصنع الفرق بحكمة القرار ودقة القسطرة… لا بالجراحة فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام