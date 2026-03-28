شهداء وجرحى في سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي على الجنوب والبقاع

يتواصل العدوان الذي يشنّه الكيان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متصاعدة، مع تسجيل اعتداءات متكررة تستهدف المناطق السكنية والبنى الحيوية في عدد من المناطق، ولا سيما في الجنوب والبقاع، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى وتفاقم حجم الدمار.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي، التي تطال بلدات وقرى عدة، في وقت تتسع فيه رقعة الاستهداف لتشمل طرقات رئيسية ومنشآت مدنية، وسط جهود متواصلة لفرق الإسعاف والدفاع المدني لإغاثة المصابين وإزالة الأنقاض.

وانتشلت عناصر الدفاع المدني في “جمعية الإسعاف الصحي” جثامين خمسة شهداء سوريين، وأسعفت ثمانية مصابين جراء الغارة التي استهدفت فجر اليوم بلدة الحنية، ونُقلوا إلى مستشفيات صور.

وأدت غارة على دير الزهراني صباح اليوم إلى ارتقاء عدد من الشهداء، فيما أسفرت غارة نفذتها طائرة مسيّرة على طريق زوطر الشرقية عن سقوط شهداء من مسعفي “كشافة الرسالة الإسلامية”، في حين أدت غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة حداثا إلى ارتقاء شهيد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، في بيان، بأن غارة العدو الإسرائيلي فجر السبت على سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني – “الهيئة الصحية الإسلامية” في كفرتبنيت، أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح.

من جهة أخرى، نفذت طائرة مسيّرة صباح اليوم غارة على محيط الجبانة في بلدة عين قانا، فيما تعرضت بلدة كفرصير لغارة، وبلدة أرنون لقصف مدفعي متقطع.

وفي السياق، أغار الطيران الحربي على بلدتي بيت السياد والمنصوري، وتعرضت بلدة القليلة لقصف مدفعي عنيف.

وشنت طائرات حربية غارات على قرى شمع وطير حرفا والحنية في قضاء صور، فيما استهدفت في قضاء بنت جبيل قرى كفرا وياطر والطيري ومدينة بنت جبيل، تزامنًا مع قصف مدفعي.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات شمع وياطر وطير حرفا وشقرا، في حين تشهد قرى القطاع الغربي في قضاء صور قصفًا مدفعيًا عنيفًا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت مباني سكنية وتجارية ومحطة محروقات على أوتوستراد دير الزهراني – النبطية، ما أدى إلى إقفال الطريق بسبب الردميات والحجارة، قبل أن تعمل فرق الدفاع المدني و”كشافة الرسالة الإسلامية” و”الهيئة الصحية الإسلامية” على إعادة فتحه.

كما نفذ الطيران الحربي غارة عنيفة استهدفت محيط بلدة تولين.

وفي ساعات الفجر، شن الطيران الحربي المعادي غارة على منزلين في حي الكريمات في بلدة الدوير، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، كما دمر مبنى سكنيًا عند مفترق حي القلعة في بلدة حاروف، مقابل مبنى “القرض الحسن” عند مثلث حاروف – الدوير – تول، والذي كان قد دُمّر قبل أسبوع.

وعملت فرق الدفاع المدني من مركز الدوير على فتح طريق عام الدوير – النبطية بعدما أُقفل بفعل الردميات والحجارة الناتجة عن الغارة.

وتعرض حي النبعة في بلدة كفرصير لغارة، كما استهدف الطيران الحربي أطراف بلدة عربصاليم، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز طال بلدات يحمر الشقيف وأرنون وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا مستهدفًا بصاروخين شقة سكنية في بلدة عدلون – حي المشاع.

وفي البقاع الغربي، استهدفت سلسلة غارات عددًا من البلدات، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين على بلدة لبايا، تزامنًا مع غارات أخرى طالت أطراف بلدة يحمر، كما سُجلت غارة في المنطقة الواقعة بين سحمر ويحمر، إلى جانب غارتين إضافيتين على أطراف لبايا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام