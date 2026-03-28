    مقر خاتم الانبياء: استهداف مواقع للجيش الأمريكي في دبي وتسجيل خسائر كبيرة

      أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي تنفيذ ضربة بصواريخ دقيقة استهدفت مواقع قال إنها تؤوي عناصر من الجيش الأمريكي في دبي، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم.

      وأوضح المتحدث أنه «سبق أن حذّرنا من أن الجيش الأمريكي المعتدي، وبسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده»، مشيرًا إلى أنه «في الساعات الماضية تم رصد موقعين لهم، حيث كان في الأول أكثر من 400 شخص، وفي الثاني أكثر من 100 شخص مختبئين في دبي».

      وأضاف أنه «تم تحديد كلا الموقعين واستهدافهما بالصواريخ والطائرات المسيّرة الدقيقة التي أطلقها عناصر القوة الجوفضائية والقوة البحرية في الحرس الثوري الإسلامي، ما ألحق بهم خسائر فادحة جدًا»، لافتًا إلى أن «سيارات الإسعاف تعمل لساعات على نقل القتلى والجرحى من القادة والجنود الأمريكيين».

      وختم بالقول: «يجب أن يدرك ترامب وقادة الجيش الأمريكي جيدًا أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة للجنود الأمريكيين، ولن يكون أمامهم إلا الاستسلام للإرادة الإلهية للشعب البطل ومقاتلي الإسلام الشجعان».

      المصدر: موقع المنار

      اليمن يدخل المواجهة.. تحوّل استراتيجي نحو “وحدة الجبهات”

      قاليباف يدعو إلى قراءة تقارير الأمم المتحدة حول جرائم حرب الكيان الإسرائيلي

      فيديوغراف | محددات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأهدافها من العدوان على إيران