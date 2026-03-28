كاتب إسرائيلي ينتقد نتنياهو: وعود انتصار مبكر وأهداف غير واقعية في الحرب على إيران

انتقد الكاتب الإسرائيلي “آفي يسسخاروف” أداء رئيس وزرا ء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب، معتبراً أنه “لجأ منذ بدايتها إلى خطاب يروّج للانتصار بدلاً من مصارحة الجمهور بحقيقة التحديات”.

وفي مقال نشرته “صحيفة يديعوت أحرونوت”، قارن يسسخاروف بين خطاب نتنياهو وخطاب رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل الشهير “الدم والعرق والدموع”، مشيراً إلى أن “تشرشل واجه شعبه بوضوح حول صعوبة الحرب وطول أمدها، خلافاً لما حدث في الخطاب الإسرائيلي الرسمي مع بداية الحرب”.

وأوضح الكاتب أن نتنياهو، في اليوم الأول من الحرب على إيران، قدّم صورة توحي بقرب تحقيق النصر، ما انعكس على الخطاب الإعلامي والسياسي داخل إسرائيل، قبل أن تتضح لاحقاً تعقيدات الميدان.

وأضاف أن الحديث المبكر عن إمكانية إسقاط النظام في إيران كان “هدفاً غير واقعي في المرحلة الحالية”، مشيراً إلى أن “تقييم نتائج الحروب لا يكون في بدايتها بل عند نهايتها”.

وختم بأن “إسرائيل استنزفت موارد وجهوداً كبيرة في أهداف اعتبرها غير قابلة للتحقق سريعاً، ما يعكس فجوة بين الخطاب السياسي والواقع العملياتي في إدارة الحرب”.

المصدر: موقع المنار