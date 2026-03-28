    بن زايد وزيلينسكي يبحثان التصعيد الإقليمي والتعاون الثنائي وأمن الملاحة

      بحث رئيس دولة الإمارات “محمد بن زايد آل نهيان”مع الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيرها على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي.

      ووفق وكالة أنباء الإمارات، تناول اللقاء التصعيد العسكري الجاري وما يرافقه من انعكاسات على الاستقرار، إلى جانب مناقشة جوانب التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات ضمن إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

      كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية دعم جهود تحقيق السلام في أوكرانيا، مع بحث القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.

      وأشار اللقاء أيضاً إلى مواقف الإمارات حيال التطورات الراهنة، والتأكيد على التزامها بحماية سيادتها والتعامل مع التحديات الأمنية، مع مواصلة دعم الحلول الدبلوماسية لتخفيف حدة الأزمات.

      المصدر: وكالة الأناضول

