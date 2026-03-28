الحرس الثوري الإيراني يحذّر الشركات الصناعية المرتبطة بأمريكا وإسرائيل ويدعو لإخلاء مواقعها

أصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني تحذيراً موجهاً إلى الشركات الصناعية في المنطقة، لا سيما تلك المرتبطة برؤوس أموال أمريكية أو المتحالفة مع كيان العدو، داعيةً إياها إلى “مغادرة مواقع عملها فوراً”.

وأوضحت في بيانها أن “هذا التحذير يأتي في أعقاب ما وصفته بهجمات متعددة نُفذت ضد مراكز صناعية داخل إيران، رغم تحذيرات سابقة بعدم استهداف المنشآت الصناعية الإيرانية”.

وأضاف البيان أن “القوات الإيرانية تنفذ حالياً هجمات ردّية”، محذّراً في الوقت نفسه من وجود مخاطر على المنشآت الصناعية المرتبطة بأطراف تعتبرها طهران معادية، وطلب من العاملين إخلاء مواقعهم حفاظاً على سلامتهم.

كما دعا البيان السكان المقيمين بالقرب من هذه المنشآت، ضمن نطاق يقارب كيلومتراً واحداً، إلى إخلاء مناطقهم مؤقتاً إلى حين انتهاء العمليات.

