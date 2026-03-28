الاعلام العبري يعترف بإصابة 9 جنود صهاينة بينهم ضابطان بصواريخ من جنوب لبنان

اعترفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 9 عسكريين بينهم ضابطان، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية صهيونية، في أحدث تطور ميداني على الجبهة الشمالية.

وقالت الإذاعة أن “7 جنود وضابطين أُصيبوا خلال الاستهداف، دون توضيح ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن سقوط الصواريخ أو عمليات اعتراضها”.

من جهتها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر عسكري أن “أحد الضباط أُصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباكات في جنوب لبنان، إضافة إلى إصابة ضابط وستة جنود بجروح متفاوتة في حادثة أخرى خلال الليل”.

وأشارت التقارير إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج وإبلاغ عائلاتهم، في وقت يفرض فيه الاحتلال رقابة مشددة على نشر تفاصيل خسائره.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله تنفيذ عشرات الهجمات ضد مواقع الاحتلال، في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان واتساع رقعة المواجهات.

المصدر: وكالة الأناضول