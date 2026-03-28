القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أول عملية بصواريخ باليستية ضد أهداف للعدو في جنوب فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت أهدافًا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي في جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح بيان صادر عن القوات أن “العملية تأتي في إطار ما قالت إنه التدخل العسكري المباشر” دعمًا لـ “إيران وجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، وذلك على خلفية استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن العملية نُفذت “بالتزامن” مع تحركات عسكرية تنفذها أطراف أخرى في المنطقة، مؤكداً أنها “حققت أهدافها بنجاح”.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها ستستمر حتى “تحقق الأهداف المعلنة ووقف العدوان على مختلف الجبهات”.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة المواجهة، مشدداً على “موقف اليمن الداعم لقضايا المنطقة”.

المصدر: موقع المنار