دولي

الصين: لا نسرق بيانات مستخدمي “تيك توك”

نفت الحكومة الصينية أن تكون منخرطة في أيّ تخزين “غير قانوني” لبيانات شخصية في خوادم على أراضيها، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بهذا الخصوص مرتبط بتطبيق “تيك توك”.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسرّية البيانات وأمنها وتحمي المعطيات بموجب القانون”.

وأشارت ماو خلال الإحاطة الدورية إلى أنّ بكين تأمل أن يحترم الجانب الأوروبي اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة ويتيح بيئة تجارية منصفة وعادلة وغير تمييزية لشركات الدول كلّها.

وقبل أيام، فتحت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات، باسم دول الاتحاد الأوروبي، تحقيقا ضدّ “تيك توك” بشأن تخزين بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين في خوادم صينية، بما قد يتعارض مع التشريع الأوروبي.

و”تيك توك” الذي يضمّ 1,5 مليار عضو هو ملك لمجموعة “بايت دانس” الصينية ومقرّها الأوروبي هو في إيرلندا.

ومطلع أيّار/مايو، فرضت الهيئة الإيرلندية على منصة “تيك توك” غرامة بقيمة 530 مليوناً بذريعة تقصيرها في ضمان حماية كافية للبيانات الشخصية للأوروبيين التي تسنّى للصين النفاذ إليها عن بعد رغم تخزينها في خوادم في الخارج.

وأقرّت “تيك توك” خلال التحقيق بأن بعض البيانات لم تُتح في الصين بل خُزّنت فيها وقد أزيلت بعد ذلك، متذرّعة بمشكلة تقنية ومؤكّدة أنها لم تتلقّ يوما طلباً من الصين في هذا الخصوص وهي لم تقدّم لها أبداً بيانات مستخدمين أوروبيين.

المصدر: مواقع إخبارية