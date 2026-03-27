    لبنان

    الرئيس بري ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

      أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جرى خلاله البحث في تداعيات العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى الاعتداءات الواسعة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

      وقدّم عراقجي عرضًا لآخر التطورات المرتبطة بالعدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران، وردود القوات المسلحة الإيرانية المشروعة والحاسمة، مشيدًا “بالمواقف المبدئية لرئيس مجلس النواب اللبناني الداعمة للوحدة الوطنية”.

      كما جدّد عراقجي تأكيد “دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه”، مشددًا على “ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي وتعزيزه في مواجهة ما وصفها بمخططات خارجية تستهدف لبنان”.

      من جهته، استعرض الرئيس بري آخر مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانعكاساتها، معتبرًا أن “هدفها يتمثل في تدمير البنى التحتية الحيوية وتهجير المواطنين اللبنانيين قسرًا من مناطقهم”.

      وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

      المصدر: موقع المنار

      "مجموعة السبع" تطالب واشنطن بتوضيحات بشأن الحرب على إيران

