    عربي وإقليمي

    حرس الثورة الاسلامية: الهجمات ضد الجنود الأمريكيين ستواصل في أي نقطة من المنطقة

      قالت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في ايران في بيان لها الجمعة إنه “في إطار استمرار الموجة الرابعة والثمانين من عملية الوعد الصادق 4، وفي مساء الجمعة، وبرمز مبارك يا صاحب الزمان (عج)، وإهداءً إلى شهداء القوة البحرية، ولا سيما البطل نادر مهدوي وسائر رفاقه الذين أرغموا الولايات المتحدة على التراجع في ثمانينيات القرن الماضي، نفّذت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة اليوم عملية مفاجئة استهدفت عدة مراكز لتجمع القوات الأمريكية–الصهيونية في جزيرة بوبيان، وذلك بهجوم مركّب بالصواريخ والطائرات المسيّرة”.

      واضاف البيان انه “خلال هذا الهجوم، وباستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الباليستية، تم تفريق عدد كبير من عناصر مشاة البحرية الأمريكية، وسقط منهم قتلى وجرحى، حيث نُقل المصابون إلى مستشفيات صالح الصباح ومحمد الأحمد وعلي السالم”.

      وأكدت القوة البحرية في حرس الثورة “أنها ستواصل الهجمات ضد الجنود الأمريكيين في أي نقطة من المنطقة، حتى الإزالة الكاملة لوجودهم من أراضي المسلمين، عبر ضربات قوية ومؤثرة”.

      المصدر: موقع المنار

