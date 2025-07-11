لبنان

جلسة نيابية لمناقشة سياسات الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام النظام الداخلي.

من جهة ثانية، ترأس الرئيس بري الجمعة في عين التينة اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية.

وجرى خلال الاجتماع البحث في الطلب القضائي برفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وقد تقرر تشكيل لجنة مصغرة لوضع تقرير حول الموضوع.

يذكر ان المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار وجه كتاباً إلى وزير العدل عادل نصار، يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، تمهيداً لملاحقته قضائياً بتهم تتعلق بـ”الاختلاس والتزوير والابتزاز” في أثناء توليه وزارة الصناعة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.