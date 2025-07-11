لبنان

مكي: نحن لا نقضي على المحاصصة لكن نخفف من وطأتها

أشار وزير التنمية الادارية فادي مكي الى “وضع آلية موحدة لمعظم التعيينات الادارية، باستثناء التعيينات في بعض المراكز القضائية والمصرفية والديبلوماسية”.

وقال مكي في حديث له الجمعة إن “هذه الآلية تضمن الكفاءة والشفافية وعدم التدخلات السياسية وذلك عبر تقييم من وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية”، واعتبر أن “التدخل هنا شبه معدوم”، ولفت الى ان “عودة المداورة في الادارة”.

وأضاف مكي “بعد تصفية الملفات والأسماء سيتم رفع لائحة مصغرة وحينها قد يتم المفاضلة في الاسماء وفقا للتوافق السياسي الذي يحصل على طاولة مجلس الوزراء”، وأوضح أنه “من حق الوزير المعني ومجلس الوزراء أن يختاروا من اللائحة المصغرة”، وقال “نحن لا نقضي نهائيًا على المحاصصة لكن نخفف من وطأتها”.

ولفت مكي إلى أنه “تم إنجاز التعيينات المرتبطة في تلفزيون لبنان والهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وزراعة القنب وسنكون أمام سلة واسعة من التعيينات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام