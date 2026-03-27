موسكو ترفض عودة القواعد الأميركية إلى أفغانستان: لا لانتشار عسكري في باغرام أو محيطها

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف أن موسكو ترفض بشكل قاطع أي محاولة لنشر قواعد عسكرية أميركية على الأراضي الأفغانية، ولا سيما في قاعدة باغرام الجوية.

وفي تصريحات لوكالة “نوفوستي”، شدّد كابولوف على أن نشر منشآت وبنى تحتية عسكرية للولايات المتحدة أو لحلف حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أو الدول المجاورة لها “أمر غير مقبول تحت أي ذريعة”، معرباً عن أمل بلاده في التزام السلطات الأفغانية بهذا الموقف.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواصل طرح مسألة استعادة السيطرة على قاعدة باغرام، التي خسرتها واشنطن بعد انسحابها من أفغانستان في آب 2021.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من إعادة تموضع عسكري أميركي في المنطقة على خلفية الأزمة مع إيران.

المصدر: روسيا اليوم