المقاومة الاسلامية تواصل تصديها للعدو الاسرائيلي

على امتداد الجبهة الجنوبية، يثبت مجاهدو المقاومة الإسلامية بأسهم في الميدان، بضربات مركّزة تطال تجمعات العدو الصهيوني وبناه التحتية في العمق وتحركات جيشه على الحدود اللبنانية الفلسطينية وكسر توغلاته البرية في القرى الامامية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة العين في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 27-03-2026‏

7 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة العين في بلدة القنطرة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد تقدّم قوّة إسرائيليّة عند خلّة الجوار شرق بلدة بيت ليف، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الجمعة 27-03-2026 بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:50 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب جبّانة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:15 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وخلال تصدي مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة لقوّة إسرائيليّة متوغّلة على طريق الطيبة القنطرة جنوب لبنان، فجّروا عند الساعة 14:00 أمس الخميس 26-03-2026 عبوات ناسفة بآليّات العدوّ الإسرائيليّ وجنوده وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، فجّر مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:50 أمس الخميس 26-03-2026 عبواتٍ ناسفة بآليّاتٍ للعدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوب لبنان وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 الجمعة 27-03-2026 مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

المصدر: الاعلام الحربي