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الدفاع الروسية: دمرنا 155 مسيّرة اوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة أن “وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تمكنت من اعتراض وإسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسيا خلال الليلة الماضية”، وأشارت إلى أنه “تم خلال ذلك تدمير 11 مسيرة جوية فوق أراضي مقاطعة موسكو”.

وقال البيان “خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 10 يوليو إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 11 يوليو، رصدت أنظمة الإنذار واعترضت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي ودمرت 155 طائرة بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك 53 مسيرة جوية فوق أراضي مقاطعة كورسك، و19 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة سمولينسك”.

واضاف البيان “كما تم اعتراض 14 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و13 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، و11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول ونفس العدد فوق مقاطعة موسكو، و7 طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك وفوق مياه البحر الأسود، وطائرتان بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي روستوف وكالوغا”.

المصدر: روسيا اليوم