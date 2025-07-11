عربي وإقليمي

حملة دهم إسرائيلية لعدة مناطق بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر الجمعة، فلسطينيين اثنين خلال حملة مداهمات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أخذت قوات إسرائيلية أخرى قياسات منزل أحد السكان، في مؤشر إلى نية لهدمه لاحقًا.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت حي بلاطة البلد شرق المدينة، وفتشت عدة منازل، واعتقلت الشابين نادر ياسر دويكات وعلاء أحمد دويكات، بعد أن عبثت بمحتويات منازلهم”، وتابعت انه “في قرية بزاريا شمال غرب المدينة، داهمت القوات منزل المواطن أشرف عبد الجبار سالم، وأجرت فيه قياسات هندسية، وهو إجراء غالبًا ما يسبق تنفيذ عمليات هدم من سلطات الاحتلال”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال اقتحمت فجر الجمعة قريتي جلبون وفقوعة شرق مدينة جنين”، وتابعت ان “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة جلبون بعدة آليات وانتشرت في أحياء القرية، وداهمت منازل وفتشتها وحطمت محتوياتها، واحتجزت شابا، لعدة ساعات، قبل الافراج عنه صباحا”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة شرق جنين وداهمت منزل المواطن مجدي أبو خميس وفتشته”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام