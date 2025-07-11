دولي

ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35%

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في رسالة الخميس أن “الولايات المتّحدة ستفرض على كلّ وارداتها من جارتها الشمالية رسوما جمركية إضافية بنسبة 35% اعتبارا من الأول من آب”.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي رسالته “بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا بفرض تعرفات جمركية خاصة بها”، وتابع “اعتبارا من الأول من آب 2025، سنفرض على كندا تعرفة جمركية بنسبة 35% على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن كل التعرفات القطاعية”.

وحذّر ترامب رئيس الوزراء الكندي من أنّ “هذه الرسوم قد تُعدّل، زيادة أو نقصانا، تبعا لعلاقتنا ببلدكم”.

ومنذ الإثنين أرسل ترامب أكثر من 20 رسالة مماثلة إلى شركاء تجاريين لبلاده يبلغهم فيها بنسبة الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر فرضها على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية