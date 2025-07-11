عربي وإقليمي

عشرات الشهداء والجرحى بحرب الابادة الصهيونية على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ644 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية”، وتابعت “استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر، في ساعة متأخرة ليل الخميس الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال مدرسة في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة”، وأفادت أن “القصف استهدف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء”.

ولفتت المصادر الى أن “الاحتلال واصل نسف المباني السكنية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع”، واضافت “سجلت إصابات في قصف من طائرات الاحتلال المسيرة بمنطقة النفق بمدينة غزة”، وتابعت “ارتقى عدد من الشهداء بينهم أطفال وسجل وقوع جرحى في قصف استهدف منزلًا لعائلة الهسي يقطنه نازحون من عائلة ظاهر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأشارت الى ان “نحو 10 من الأطفال المصابين في القصف فقدوا أطرافهم”.

وفي السياق، ذكرت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” أن “أحد مسعفيها أصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال مشاركته في مهمة إنسانية في منطقة التحلية بخان يونس، نقل على إثرها إلى مستشفى المواصي الميداني”.

وقالت المصادر إن “دبابات الاحتلال حاصرت عشرات العائلات من النازحين قرب منطقة مقابر خانيونس، تزامنًا مع تجريف المقابر من قبل جرافات عسكرية إسرائيلية وحرق الخيام الفارغة التي هُجّر أهلها قسرًا”.

بدوره، قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة إن “دبابات الاحتلال باتت قريبة من مجمع ناصر الطبي”، ولفت إلى أن “شهيدًا ارتقى واصيب عدد آخر بنيران آليات إسرائيلية جنوب غربي مدينة خان يونس”.

هذا وقد وصل الى مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 82 شهيدًا و247 إصابة، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي الخميس إنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 57 ألفًا و762 شهيدًا بالإضافة إلى 137 ألفًا و656 جرحى بإصابات متفاوتة.

وأفادت الوزارة ان “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) بلغت 7200 شهيدًا إلى جانب 25615 إصابة”، وأشارت إلى أن “9 شهداء وأكثر من 78 جريحًا وصلوا مشافي قطاع غزة، من شهداء المساعدات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 782 شهيدًا وأكثر من 5101 إصابة”.

وتُواصل قوات العدو الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام