دولي

ميلوني في مؤتمر روما: إعادة إعمار أوكرانيا استثمار في السلام وأمن أوروبا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر إنعاش أوكرانيا المنعقد في روما، أن إعادة بناء أوكرانيا تمثل “فرصة استراتيجية” للمجتمع الدولي، وليست مخاطرة، داعيةً رواد الأعمال إلى الاستثمار بثقة في مستقبل البلاد.

وقالت ميلوني: “الرسالة التي نريد توجيهها لرواد الأعمال اليوم بسيطة: لا تخشوا الاستثمار والبناء في أوكرانيا. لأن الاستثمار في إعادة إعمارها ليس مقامرة، بل استثمار في دولة أظهرت مرونة غير مسبوقة، وفي السلام، والنمو الاقتصادي لأوروبا، وأمن مواطنينا”.

وأشادت رئيسة الوزراء بالمشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر، معتبرةً أنها “رسالة واضحة للعالم” بأن المجتمع الدولي متحد في رؤيته لمستقبل أوكرانيا الحر والمزدهر بعد أكثر من ثلاث سنوات من العدوان الروسي.

وحذّرت ميلوني من محاولات بعض الكيانات التي “ساهمت في تمويل آلة الحرب الروسية” من الاستفادة من مشاريع الإعمار، مشيرةً إلى التزام مجموعة السبع بالعمل مع أوكرانيا لضمان استبعاد تلك الأطراف.

ويُعقد مؤتمر روما بمشاركة عشرات الدول ومئات الشركات، في إطار جهود دولية لتأمين الدعم المالي والتقني اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا وسط استمرار الحرب والتحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.

المصدر: وكالات