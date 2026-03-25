الأربعاء   
   25 03 2026   
   5 شوال 1447   
   بيروت 10:21
    الخارجية الإيرانية: لا ثقة بالدبلوماسية الأميركية ولا مفاوضات حالياً

      أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه “لا يمكن الوثوق بالدبلوماسية الأميركية”، مشيراً إلى تجربة المفاوضات النووية السابقة، ومشدداً على عدم وجود أي حوار أو مفاوضات حالياً بين إيران والولايات المتحدة.

      وأوضح بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية تركز على الدفاع عن البلاد في ظل الهجمات الصهيوأميركية، مؤكداً أن “وزير الخارجية عباس عراقجي هو الجهة الوحيدة المخولة إدارة الملفات الدبلوماسية”، نافياً وجود أي دور لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في مفاوضات مزعومة.

      وأشار إلى أن “بعض الدول، بينها باكستان، عرضت الوساطة، في وقت تتعرض فيه إيران لهجمات مستمرة”، مؤكداً حق بلاده في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، ومضيفاً أن التنسيق جارٍ لضمان عبور السفن، ومنها الهندية، بأمان عبر مضيق هرمز.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      "خاتم الأنبياء" لواشنطن: لا تسمّوا هزيمتكم مفاوضات… والاستقرار يُفرض بالقوة

      رئيس مجلس الشورى الإيراني يحذر من استهداف الكيانات المالية الممولة للجيش الأمريكي

      قاليباف: استهداف البنى التحتية في بلادنا يجعل من كل البنى التحتية والطاقة والنفط في المنطقة أهدافًا مشروعة

