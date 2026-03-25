المقاومة الإسلامية تكثّف عملياتها .. استهدافات مركّزة لمواقع وآليات العدو وتصدٍّ لطائرة حربية تجبرها على التراجع

واصلت المقاومة الإسلامية، فجر وصباح الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية مركّزة ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي على امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، في إطار معركة “العصف المأكول” ودفاعًا عن لبنان وشعبه، مستهدفةً تجمعات للجنود والآليات وثكنات ومقار قيادية بصليات صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة موجّهة، محققةً إصابات مباشرة.

وفي التفاصيل، استهدفت المقاومة عند ساعات الفجر الأولى تجمعات للعدو في بلدة القوزح الحدودية بعدة صليات صاروخية، كما ضربت دبابتين من نوع “ميركافا” بصواريخ موجّهة وحققت فيهما إصابات مباشرة، بالتوازي مع قصف تجمعات إضافية بالقذائف المدفعية. كذلك استُهدفت مستوطنة كريات شمونة ضمن سياق التحذيرات السابقة، إلى جانب مربض مدفعية في مستوطنة ديشون.

وشملت العمليات أيضًا استهداف ثكنات ومواقع عسكرية، منها ثكنة شوميرا بواسطة مسيّرات انقضاضية، ومقر قيادي قرب ثكنة يفتاح، وثكنة بيريا، إضافة إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية في “قاعدة دادو” شمال مدينة صفد، عبر صليات صاروخية متتالية.

وفي تصعيد لافت، نفذت المقاومة هجومًا صاروخيًا واسعًا بدأ عند الساعة 07:30 واستمر لنحو ساعة ونصف، استهدف تجمعات للعدو في الناقورة والقوزح وعددًا من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، عبر أكثر من 100 صاروخ، محققًا إصابات مباشرة.

كما أفادت المقاومة بأنها استهدفت تجمعًا للجنود في القوزح بمسيّرة انقضاضية أوقعتهم بين قتيل وجريح، بالتوازي مع استهداف آخر في محيط معتقل الخيام بمسيّرات وصليات صاروخية.

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة التصدي لطائرة حربية إسرائيلية خلال اعتدائها على جنوب لبنان، وإجبارها على التراجع، كما تم استهداف مروحية عسكرية أثناء محاولتها إخلاء إصابات في القوزح، ما أدى إلى انسحابها.

وتؤكد هذه العمليات المتزامنة والمتصاعدة استمرار جهوزية المقاومة وقدرتها على استهداف عمق وانتشار العدو، ردًا على اعتداءاته المتواصلة.

المصدر: موقع المنار