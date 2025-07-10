عربي وإقليمي

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للامتناع عن “استخدام القوة”

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم جميع الأطراف الليبية للامتناع عن “استخدام القوة”، مطالبةً قوات تم حشدها مؤخراً في العاصمة طرابلس ومحيطها بأن “تنسحب دون تأخير”، بعد ورود تقارير حول استمرار الحشد العسكري في المنطقة.

وحثّت البعثة الأممية، في بيان، أمس الأربعاء، جميع الأطراف على “الامتناع عن استخدام القوة” وتجنّب أي “تصرفات أو خطابات سياسية” قد تؤدي إلى “التصعيد” أو تتسبب في اندلاع “اشتباكات جديدة”.

يأتي ذلك في وقت سبق أن شهدت العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها في منتصف أيار/مايو اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للحكومة ومجموعات مسلحة منافسة، تسبّبت في سقوط ستة قتلى مدنيين على الأقل بحسب الأمم المتحدة.

وانتهت الاشتباكات باتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل لجان أمنية وقوة لفض النزاع.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجّه تحذيراً لمجموعات مسلحة في طرابلس، مطالباً إياها بتسليم كافة المقرات الحكومية خاصة المطار والميناء البحري في العاصمة للقوات الموالية للحكومة، ملوحاً بالتحرك ضدها في حال رفضت تسليم المقرات.

وذكّرت بعثة الأمم المتحدة “الأطراف السياسية والأمنية” بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة “للمحاسبة”.

وإذ أكدت تواصل جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع، حثّت على التنفيذ العاجل للترتيبات التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية التي تواصل البعثة دعمهما.