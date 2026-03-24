الحجار: الأجهزة الأمنية تعمل على أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني

اكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بعد اجتماع المجلس الأمن الداخلي المركزي ان” الحكومة تواكب التطورات في الجنوب، من بينها الاعتداءات والتوغل الإسرائيلي، وهذه التحديات نتج عنها أزمات متعددة، من بينها نزوح كبير إلى مناطق أكثر أمنًا، والجهد الأكبر يتركز في بيروت وجبل لبنان”، مشيرا ان “الأجهزة الأمنية والدولة حاضرة وتتخذ الإجراءات اللازمة وتواكب حركة النزوح”.



وشدد على ان “الأجهزة الأمنية تعمل على أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني من خلال أجهزة المعلومات والمخابرات لمواكبة ما يحصل على الأرض، بالاضافة إلى الحضور باللباس العسكري الذي يؤمن نوعًا من الاطمئنان”.

اضاف:”الأجهزة الأمنيّة تواكب عمليات الإسعاف والإنقاذ لتأمين أمن النازحين والمجتمعات ومدينة بيروت تحظى دائماً باهتمام مضاعف وهناك حضور كبير لأجهزتنا في جبل لبنان أيضاً”.