لبنان

قرار من “الضمان” لدعم القطاع الاستشفائي.. ماذا تضمن؟

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان في بيان لها ال انه “انطلاقا من أن تحسين الخدمات الصحية للمضمونين هي أولوية مطلقة، يعطي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اهتماما خاصا بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي ولتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبيّة”.

واوضح البيان انه “بهذا الإطار، أصدر كركي بتاريخ 8/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 796 قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI – transcatheter aortic valve implantation)، بحيث أصبحت 700 مليون ليرة لبنانية موزّعة على الشكل التالي:

حصة المستشفى : 630 مليون ل.ل.

حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل.”.

وقال البيان إن “هذا التعديل يهدف إلى مواكبة الكلفة الفعليّة للعلاج وضمان استمرار تقديم هذه الخدمة النوعيّة للمضمونين، بما يخفّف عن كاهلهم أعباء الفواتير الاستشفائية ويعزّز قدرة المستشفيات على تأمين أفضل سبل الرعاية”، ولفت الى ان “أهميّة هذه التقنية الحديثة تكمن في أنّها تتيح زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى تتطلب شقّ الصدر، ما يجنّب المريض المعاناة التي ترافق العمليات التقليدية ويخفف من مضاعفاتها المحتملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام