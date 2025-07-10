اقتصاد

الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتصاعد حدة الحرب التجارية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، العاشر من يوليو تموز، بدعم من تراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، وبعد الاطلاع على محضر أحدث اجتماعات الفدرالي الأميركي.

وعلى صعيد التطورات التجارية، وسع ترامب حملته للرسوم الجمركية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس ورسوم بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس آب.

كما أصدر ترامب اليوم الخميس إخطارات بفرض رسوم جمركية على سبعة من صغار الشركاء التجاريين، لتضاف إلى 14 دولة أخرى صدرت إخطارات لها في وقت سابق من الأسبوع وتضمنت كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، كشفت بيانات محضر الفدرالي الأميركي اتفاق أعضاء السياسة النقدية على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات.

وأشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3% إلى 3323.3 دولار للأونصة. كما صعد سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 3331 دولاراً للأونصة.

المصدر: cnbc arabia