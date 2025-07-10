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   14 محرم 1447   
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    دولي

    انهيار نفق في لوس أنجلس وانتشال عدد من الأشخاص

      أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلس الأميركية أن “ما لا يقل عن 15 شخصا حوصروا تحت أنقاض نفق انهار في المدينة”، موضحة أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن”.

      وأكدت عمدة المدينة كارين باس في بيان لها الاربعاء “تم تكليف أكثر من 100 فرد من إدارة الإطفاء في لوس أنجلس بالتعامل مع الحادث الذي وقع في (1701 شارع فيغيروا الشمالي)، وهو موقع المدخل الوحيد للنفق”.

      ووفقا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلس “قد يكون العمال محاصرين على بعد ستة أميال من المدخل الوحيد للنفق”، وتابعت “تم إرسال فرق بحث وإنقاذ مدربة تدريبا خاصا ومجهزة للتعامل مع عمليات إنقاذ الأنفاق الضيقة إلى المنطقة”.

      وأفادت مصادر محلية انه “تم انتشال عدد من العمال من النفق وتمكنوا من السير بمفردهم، وتحدثت التقارير عن انتشالهم بواسطة رافعة”.

      المصدر: روسيا اليوم