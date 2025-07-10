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إيطاليا | زيلينسكي يبحث مع كيلوج مسألة إمدادات الأسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، مسألة إمدادات الأسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ووصف زيلينسكي على منصة “إكس”، المحادثات مع كيلوج بأنها “جوهرية”، وقال “ناقشنا مسألة إمدادات الأسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية، وهي من أولوياتنا القصوى في ظل تصاعد الهجمات الروسية”.

وأشار كذلك إلى بحث مسألة “شراء الأسلحة الأمريكية”، و”التصنيع الدفاعي المشترك”، و”جهود توطين هذه الصناعات داخل أوكرانيا”.

ولفت إلى تركيز اللقاء بشكل مفصل على “مسألة الضغط عبر فرض العقوبات”، مشددًا على الحاجة لـ”قيود أشد على قطاع الطاقة الروسي، لا سيما العقوبات الثانوية التي تستهدف مشتري النفط الروسي”.

وأعرب الرئيس الأوكراني، عن أمله بتحقيق تقدم بشأن مشروع القانون الذي طرحه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، مضيفًا أن “من شأنه أن يدفع روسيا للتفكير بجدية أكبر في السلام”.

ويهدف مشروع القانون الأمريكي، إلى “معاقبة الدول التي تتعامل تجاريًا مع موسكو”، وفرض رسوم جمركية 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية.

المصدر: وكالات