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مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان في فيضانات عارمة اجتاحت قرية “رويدوسو” جنوب ولاية نيو مكسيكو الاميركية

لقي 3 أشخاص حتفهم من بينهم طفلان، جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت قرية “رويدوسو” الجبلية، الواقعة جنوب ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حيث تدفقت كميات هائلة من المياه والطين والحطام على سفوح الجبال، التي لطالما عانت في السنوات الأخيرة من تداعيات حرائق الغابات وما تبعها من فيضانات متكررة.

وتُظهر لقطات مصوّرة تدفق السيول الطينية عبر الطرقات واجتياحها مباني في البلدة، حيث أُجبر السكان على الفرار أو الاحتماء في الطوابق العليا.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ في ولاية نيو مكسيكو أن فرق الطوارئ نفذت ما لا يقل عن 85 عملية إنقاذ في المياه السريعة، شملت أشخاصاً كانوا عالقين داخل منازلهم أو محاصرين في مركباتهم، في مناطق مختلفة من قرية رويدوسو.

وأوضح مجلس إدارة قرية رويدوسو في بيان رسمي أنّ الفيضانات، التي ضربت المنطقة يوم أمس “الثلاثاء”، أسفرت عن جرف رجل و طفلين، أحدهما فتاة في الرابعة من عمرها، والآخر صبي يبلغ من العمر 7 سنوات، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت وسط ظروف مناخية صعبة.

وقال رئيس البلدية لين كروفورد خلال مؤتمر صحفي: “يمكننا تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص جراء الفيضانات أمس، من بينهم رجل بالغ لا يزال العمل جارياً على تحديد هويته، إضافة إلى طفلين صغيرين.”

وأوضح كروفورد أن نهر ريو رودوسو تجاوز مستوى الفيضان التاريخي الذي سُجّل العام الماضي، موضحًا: “وصل منسوب النهر إلى 20 قدمًا (نحو 6 أمتار)، وهو أعلى بـ5 أقدام من الرقم القياسي المسجل في فيضانات العام الماضي. هذا مستوى غير مسبوق بكل معنى الكلمة.”

وأشارت تقارير محلية إلى أن البنية الجغرافية الضعيفة للمنطقة، نتيجة للحرائق التي تعرضت لها في السنوات الماضية، ساهمت في تضخيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات، إذ لم تعد التربة قادرة على امتصاص كميات الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تدفقات جارفة شكلت تهديداً حقيقياً لحياة السكان وممتلكاتهم.

تواصل السلطات المحلية جهودها لاحتواء آثار الكارثة، وسط تحذيرات من إمكانية تكرار الفيضانات خلال الأيام المقبلة، في حال استمرت الأمطار الغزيرة، فيما تُطالب الجهات المختصة السكان المحليين باتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر.

المصدر: وكالات