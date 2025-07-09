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6 شهداء وعشرات الجرحى بنيران العدو غرب رفح

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات الأربعاء بنيران جيش العدو الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد 6 مواطنين، وأكثر من 50 إصابة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: فلسطين اليوم