عربي وإقليمي

حماس: هدم المنازل بالضفة ضمن الحرب على الوجود الفلسطيني

أكدت حركة حماس في بيان لها الاربعاء أن “تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لهدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية المحتلة والتي طالت منذ مطلع العام أكثر من ألف منزل، لا سيما في مخيمات جنين وطولكرم، يُعدّ دليلاً جديداً على مضي الاحتلال في سياساته الخطيرة وحربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني”.

وأشارت الحركة لى أن “جيش الاحتلال المجرم أقدم خلال اليومين الماضيين على هدم 10 منازل في القدس ورام الله ونابلس، في إطار مخطط ممنهج يستهدف الفلسطينيين ويدفع نحو اقتلاعهم وتهجيرهم”، وشددت على أن “وحدة الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وصموده وتصعيد المقاومة، هي السبيل الوحيد لإفشال تلك المخططات التي تحاول حكومة الاحتلال الفاشية تنفيذها على الأرض”.

ودعت الحركة إلى “تحرك دولي فاعل أمام هذه الجرائم المتواصلة، والتي تنتهك بشكل صارخ كل القوانين الدولية، مطالبة بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته كمجرمي حرب على انتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه”.

يذكر ان العدو يواصل سياسته الصهيونية بهدم منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام