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القوات اليمنية: إغراق سفينة متجهة الى ميناء أم الرشراش المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الاربعاء عن استهداف السفينة “ETERNITY C” التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، ما أدى إلى إغراقها.

وأوضحت البيان أن “القوات البحرية اليمنية استهدفت السفينة بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، وأدت العملية إلى إغراق السفينة بشكل كامل”، ولفت الى أن “العملية موثقة بالصوت والصورة”، وأشار إلى أنه “بعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية، لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن”.

وأكد البيان أن “استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش، في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور، وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية”.

وشدد البيان على ان “القوات المسلحة مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”، وحذر “كافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن.

وأشارت القوات اليمنية إلى أنه “حرصا على سلامة السفن وطواقمها، فإنها تكرر تحذيرها للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني، وإرسال سفنهم إلى موانئ فلسطين المحتلة”، ولفتت الى أن “هذا الموقف هدفه إجبار العدو الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزة، ووقف العدوان عليهم، وإنهاء جريمة الإبادة المستمرة بحقهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

وأكدت القوات اليمنية على “استمرار عملياتها العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية التي تدافع عن كل الأمة، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

المصدر: قناة المسيرة