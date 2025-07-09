لبنان

المساعدون القضائيون يعلنون الاعتكاف عن العمل

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان الدخول في اعتكاف شامل وكامل عن العمل بدءاً من صباح يومي غد وبعد غد، على أن يتمّ استثناء آخر يوم من المهلة القانونية فقط للمراجعات، محذرة من «تصعيد غير مسبوق» إن لم تُلبَّ المطالب.

وأرجعت اللجان، في بيان، تعليق عملها إلى «الصمت المريب والتجاهل الفاضح لمعاناة موظفي القطاع العام، والمماطلة المتعمدة وعدم الاكتراث من السلطة السياسية لمعالجة الوضع الكارثي الذي نرزح تحته»، متهمة السلطة الحاكمة بأنها تريد التخلص من موظف القطاع العام بأي وسيلة، وأضافت أنه «يتم إغداق التعويضات والزيادات العشوائية على فئة من دون سواها، بينما يُترك الموظف الحقيقي، من يحمل على أكتافه المرفق العام، للذل والفقر والاهتراء».

وإذ أكدوا أن الاعتكاف السابق لم يُقابل بأي خطوة جديّة، كرر المساعدون القضائيون مطالبهم لجهة «إدخال ما يسمى بتعويض المثابرة ضمن صلب الراتب، إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وشاملة تنصف العاملين والمتقاعدين على حد سواء، بشكل عاجل وفعلي»، محذرين من أن «هذا البيان إنذار، وتحذير واضح. اعتكافنا هذه المرّة لن يكون الأخير، وإن لم تُلبَّ المطالب، فنحن ذاهبون نحو تصعيد غير مسبوق».

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام