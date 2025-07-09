لبنان

الرئيس عون يجري محادثات موسعة في قبرص

بدأت محادثات موسّعة بين الوفدين اللبناني والقبرصي في نيقوسيا اليوم، ذلك عقب لقاء ثنائي بين الرئيسين اللبناني والقبرصي.

وخلال استقباله رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الرئاسي القبرصي، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا، مشيراً إلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته، عبّر عون عن سعادته بزيارة قبرص، لافتاً إلى أنه تم بحث مواضيع ذات اهتمام مشترك.

وكان عون قد وصل بالطوافة مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مطار لارنكا، حيث كان في استقباله وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، وسفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، وقنصل لبنان زياد كوسا، وعدد من أعضاء مراسم وزارة الخارجية القبرصية.

المصدر: مواقع