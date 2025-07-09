دولي

ميرتس “متفائل بحذر” حيال اتفاق جمركي وشيك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، عن “تفاؤله الحذر” إزاء إمكان التوصّل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد يُبرم “في الأيام المقبلة، وفي موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري”.

وقال ميرتس، في كلمة أمام مجلس النواب الألماني (البوندستاغ): “هدفنا هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، يحقق أدنى مستوى من الرسوم الجمركية… إلا أن تحقيق هذا الهدف ليس أمرًا سهلاً في ظل المطالب الحالية التي تطرحها الإدارة الأميركية”.

وأوضح المستشار الألماني أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع مسؤولي المفوضية الأوروبية، التي تقود المفاوضات بالنيابة عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

ويأتي ذلك في أعقاب مرسوم رئاسي وقّعه ترامب، مساء الاثنين، يقضي بتأجيل موعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ من التاسع من تموز/يوليو إلى الأول من آب/أغسطس، في ما بدا مؤشراً على احتمال منح المفاوضات مزيداً من الوقت.

بدورها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أجرت “اتصالًا هاتفيًا جيدًا” مع الرئيس الأميركي يوم الأحد، تركز على سبل تجاوز العقبات العالقة.

وتُعدّ ألمانيا، بصفتها القوة الاقتصادية الأولى في الاتحاد الأوروبي، الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في السياسات التجارية مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى اعتمادها الكبير على قطاع التصدير. وقد أكد ميرتس هذه النقطة في كلمته، قائلًا: “إنه رهان جوهري على فرص العمل وازدهار بلادنا”، مشيرًا على وجه التحديد إلى قطاعات الصناعات الكيماوية والدوائية والسيارات والمعدات الثقيلة والفولاذ.

وفي ظل هذه التحديات، دعا الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية إلى إبرام اتفاق “مبسّط” مع واشنطن، يعطي الأولوية لحماية هذه القطاعات الحيوية، حتى ولو تضمن القبول بفرض بعض الرسوم الإضافية على سلع أخرى أقل تأثيرًا على الاقتصادات الأوروبية.

ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التوترات التجارية العابرة للأطلسي، ومساعي الطرفين لتفادي التصعيد واحتواء الخلافات التجارية في لحظة دولية بالغة الحساسية.

المصدر: أ.ف.ب