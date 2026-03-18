موقع «هوانا لبنان» نعى الاعلامي الشهيد شري

نعى موقع «هوانا لبنان» فقيد الوطن والمقاومة، مدير البرامج السياسية في قناة المنار، الزميل الحاج محمد شري وزوجته، اللذين ارتقيا شهيدين إثر الغارة الصهيونية التي استهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وقال: مرةً جديدة، تطال يد الغدر الإسرائيلية المدنيين الآمنين داخل بيوتهم، في مشهدٍ يكشف وحشية العدوان واستهتاره بكل القيم الإنسانية.

اضاف: لقد ختم الشهيد مسيرته المهنية التي امتدت لعقود، ثابتًا على نهجه، إعلاميًا مقاومًا حمل الكلمة سلاحًا في وجه الباطل، ووطنيًا لم يساوم على قضاياه، وإنسانًا آمن بأن للحقيقة ثمنًا، فدفعه بصدق وإيمان.

واكد ان استهداف الإعلاميين لن يزيد صوت الحق إلا حضورًا، ولن يُسقط الرسالة التي عاشوا لأجلها، بل سيجعل من دمائهم مناراتٍ تضيء درب الكرامة والسيادة.