بالفيديو | الصواريخ الايرانية تصيب أهدافها في الأراضي المحتلة

تواصل الجمهورية الإسلامية في ايران استهداف مساحات واسعة في كيان العدو الاسرائيلي، محققة إصابات نوعية. يأتي ذلك في وقت تستهدف فيه المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنات العدو ومنشآته العسكرية والأمنية وغيرها شمال الأراضي المحتلة وفي الوسط.

وفي التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام العدو عن “أضرار جسيمة في مبنى متعدد الطوابق في رامات غان شرق تل أبيب”.

كما أصابت صواريخ ايرانية بتاح تكفا.

جيش الاحتلال قال في هذا الإطار إنه يجري عمليات تمشيط وإنقاذ في موقع سقوط شظايا صاروخية وسط الكيان.

كما أكدت هذه الوسائل إصابة 3 طائرات خاصة في مطار بن غوريون إثر سقوط شظايا صاروخية في الأيام الأخيرة.

سبق ذلك إعلان إعلام العدو سماع صوت انفجار كبير في الشمال والمعلومات، إثر سقوط صاروخ ايراني في منطقة مفتوح.

المصدر: موقع المنار