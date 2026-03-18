الوزيرة كرامي جالت على مراكز ايواب في بئر حسن

في إطار متابعاتها الميدانية لأوضاع النازحين تربويا وحياتيا في المدارس الرسمية التي تحولت إلى مراكز للإيواء ، جالت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على مركزي الإيواء في كل من مدرسة جبران أندراوس التويني الرسمية ، ومدرسة إميلي سرسق الرسمية الواقعتين في مجمع بئر حسن التربوي، وكان في استقبالها كل من المديرتين ليلى كوجان وميرنا خطار . في حضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التي تتولى التنظيم إلى جانب أعضاء فريق العمل من الوزارة المولج ادارة المبنى .

واطلعت الوزيرة على كيفية رعاية العائلات والعناية بالأولاد لجهة المبنى والكهرباء والغذاء والمياه وغير ذلك ، .

كما اطّلعت الوزيرة على العمل اليومي لموظفي المكننة ، ما يوفر للجهات التي تعنى بتوفير الحاجات ، الاطلاع على تدوين الإحصاء الميداني اليومي ، وإيصال المطالب عبر هيئة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء .

وأشادت الوزيرة بالتعاون القائم بين ادارات المدارس وممثلي الشؤون الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني ، ما يسهل حياة العائلات والتلامذة الموجودين في المراكز ، تمهيدا لتأمين لوازم انتقالهم إلى التعليم من بعد