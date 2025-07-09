دولي

البرازيل والهند تطالبان بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي

طالبت البرازيل والهند، بالحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك في بيان مشترك صدر خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البرازيل، حيث التقى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأجرى الزعيمان محادثات ثنائية عقب مشاركتهما في قمة مجموعة “بريكس”، التي عقدت يومي الأحد والإثنين في ريو دي جانيرو، بمشاركة دول التكتل الناشئ الذي يضمّ أيضًا الصين وروسيا، ويهدف إلى إعادة التوازن في النظام الدولي في مواجهة الهيمنة الغربية.

وجاء في البيان المشترك الصادر يوم الثلاثاء أن مودي ولولا دعَوا إلى “إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي”.

ويضم مجلس الأمن حاليًا خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة. كما يضمّ عشر دول أخرى تشغل مقاعد غير دائمة، لكنها لا تملك حق النقض.

وأكدت الهند والبرازيل، في بيانهما، “دعمهما المتبادل” لترشيح كل منهما “لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الموسّع”.

وشدد لولا ومودي على أن بلديهما “يتمتعان بإمكانات استثنائية”، وقالا: “لهذا السبب نطالب بدور مماثل داخل منظومة الأمم المتحدة”. واعتبر الزعيمان أن من “غير المقبول” ألا تكون دول “بحجم الهند والبرازيل” ضمن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ووصف رئيس الوزراء الهندي العلاقة الثنائية بين بلاده والبرازيل بأنها “ركيزة أساسية للاستقرار والتوازن العالميين”.

وكانت مجموعة “بريكس”، التي أصبحت تضمّ 11 دولة بعد التوسعة الأخيرة، قد أكدت في بيانها الختامي التزامها بإصلاح مجلس الأمن الدولي من أجل “تعزيز صوت دول الجنوب العالمي”.

وأشار البيان إلى أن الصين وروسيا تدعمان ترشيح كلّ من الهند والبرازيل لنيل العضوية الدائمة في المجلس.

المصدر: أ.ف.ب.