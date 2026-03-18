الأربعاء   
   18 03 2026   
   28 رمضان 1447   
   بيروت 10:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    الذهب يستقر مع تقييم المستثمرين لتداعيات حرب الشرق الأوسط


      استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للحرب الدائرة في الشرق الأوسط قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).


      وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5000.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة إلى 5004.60 دولار.


      وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن مسار الذهب “سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي… وهل سيظل مجلس الاحتياطي يتطلع إلى خفض واحد لأسعار الفائدة (هذا العام) أم سيبدأ في استبعاد أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية في الشرق الأوسط”.

      ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

      المصدر: رويترز

