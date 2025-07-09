اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع، متأثرةً بارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت تسببت فيه تهديدات جديدة من الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية في حالة من الاضطراب داخل الأسواق العالمية.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3294.46 دولاراً للأونصة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية بنسبة 0.4% إلى 3303.50 دولاراً.

وجاء هذا التراجع في ظل إعلان الرئيس الأميركي عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، إلى جانب تطبيق رسوم كان قد هدّد بها سابقاً على أشباه الموصلات والأدوية.

كما أكد ترامب، يوم الثلاثاء، تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول مجموعة «بريكس»، وذلك بعد يوم من إخطار 14 دولة –من بينها اليابان وكوريا الجنوبية– بفرض زيادات في الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس آب.

عوائد مرتفعة ودولار قوي

استقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب، في نهاية جلسة الثلاثاء، من أعلى مستوياته في أسبوعين، في حين حافظ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات على موقعه قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاست لايف»: «أسعار الذهب تُبدي صموداً لافتاً هذا الشهر رغم ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار… قدرتها على مقاومة هذه الضغوط تُشير إلى قوة كامنة وميل نحو الصعود».

ويُشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، بينما يؤدي ضعف الدولار عادةً إلى تعزيز جاذبية الذهب لدى حاملي العملات الأخرى.

ويترقّب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن أي مؤشرات محتملة على توجه البنك نحو تخفيض معدلات الفائدة، وسط حالة من التردد لا تزال تهيمن على قراراته.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.58 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1348.78 دولاراً، بينما هبط البلاديوم 0.4% إلى 1106.29 دولاراً.

المصدر: cnbc arabia