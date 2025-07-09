دولي

فرنسا | خط أحمر بشري في باريس تنديدًا بالحرب على غزة

تجمّع آلاف المتظاهرين، الثلاثاء، في باريس لتشكيل “خط أحمر بشري كبير” احتجاجًا على الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وتلبيةً لدعوة وجهتها كل من “منظمة العفو الدولية-فرنسا” و”أطباء العالم” و”أوكسفام فرنسا” و”جمعية التضامن بين فرنسا وفلسطين”، حضر معظم المتظاهرين مرتدين لباسًا أحمرًا إلى محيط ساحة الجمهورية في شرق العاصمة باريس.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد “كلنا أطفال غزة”.

وقال تجمّع الجهات المنظمة للتحرك “يبدو أنّ العنف والتدمير للشعب الفلسطيني لا نهاية له”، مندّدًا بـ”تقاعس قاتل لحكوماتنا”.

والجهات المنظّمة التي سعت من خلال هذا التجمّع إلى “التذكير رمزيا بأنّ كلّ الخطوط الحمر قد تم تجاوزها في غزة”، كانت قد دعت المشاركين إلى عدم رفع “أيّ راية لأيّ منظمة أو حزب سياسي”.

وفي التظاهرة، رفع كثر الأعلام الفلسطينية.

المصدر: وكالات