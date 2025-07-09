عربي وإقليمي

لقاء بين عراقجي وبن سلمان.. بحثٌ للعلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

التقى ‎ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأعرب ‎ولي العهد السعودي عن تطلع بلاده لأن “يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدًا على “موقف السعودية في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية سبيلا لتسوية الخلافات”.

من جانبه، أبدى وزير الخارجيّة الإيراني “شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود بن سلمان ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كان التقى وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة مكة المكرمة.

وبحث بن فرحان مع نظيره الإيراني، العلاقات الثنائية، آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

المصدر: وكالات