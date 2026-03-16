التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة أحيا يوم القدس

أحيا “التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” يوم القدس العالمي بلقاء افتراضي بعنوان “صبر وثبات وانتصار”، شارك فيه عدد كبير من منسقي وأعضاء التجمع من دول عربية وغربية، إضافة إلى مشاركين من قارة آسيا، أميركا اللاتينية وافريقيا.

افتتح اللقاء بكلمة الأمين العام للتجمع الدكتور يحيى غدار، الذي شدد على “أهمية ترسيخ ثقافة الصبر والثبات في مواجهة التحديات الراهنة”، مؤكدا أن “معركة الوعي والموقف لا تقل شأنا عن معركة الميدان”.

وقال: “نحتفي في يوم القدس العالمي وقد اصبحت القدس اقرب، واصبحنا في زمن تحريرها وانهاء وجود الكيان الغاصب والمؤقت وتصفية قواعد وصول الغزاة بقيادة الرئيس الاميركي دونالد ترامب. نحتفل بالمناسبة وقد استشهد القائد الولي نصرة للحق والمستضعفين على طريق القدس”.

اضاف: “تمر الذكرى والحرب على اشدها والهزيمة واضحة وضوح الشمس لاعداء الامة والانسانية، والنصر معقود للمقاومين، نصر سيغير في الاقليم وفي العالم برمته”.