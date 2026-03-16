رؤساء السلطات المحلية يطالبون بإخلاء السكان من مستوطنات الشمال

طالب رؤساء السلطات المحلية القريبة من الحدود الشمالية في الأراضي المحتلة الحكومة بإخلاء السكان من بلداتهم بشكل فوري، بسبب عدم وجود حماية لهم في مناطق سكنهم، مشيرين إلى أن عدد السكان المطلوب إخلاؤهم يبلغ نحو 20 ألف شخص، ويرتفع إلى 45 ألفًا إذا شمل الإجراء مدينة كريات شمونة.

وقال رئيس المجلس المحلي في بلدة شلومي، غابي نعمان، وفق ما نقل عنه موقع “واللا” الإلكتروني، إنه “نطالب الدولة بإخلاء السكان الذين ليس لديهم حماية والمسنين. ونطالب بتعويض سكاننا عن الأضرار”.

وأضاف: “الحكومة ملزمة بالخروج من المكاتب وإدراك أننا نختلف عن عكا والكرايوت. فنحن لا يمكننا الخروج من البيت. ويوجد هنا 3000 شخص من دون حماية”، في إشارة إلى غياب الملاجئ والمناطق الآمنة.

وتابع نعمان مخاطبًا الحكومة: “لدينا احتياجات، تحدثوا معنا. ماذا تفعل الحكومة؟ إنهم يتهربون من مطالبنا في البلدات التي لا يمكن لسكانها الوصول إلى ملجأ، لأنه لا يوجد إنذار وإنما سقوط صواريخ على الفور”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا الخميس الماضي أكدت فيه على أن السلطات فشلت في فحص الملاجئ في عشرات البلدات المحاذية للحدود مع لبنان، وانتقدت الحكومة لعدم تقديمها وثائق لتقييم الوضع في هذه البلدات وعدم التطرق للعواقب الاقتصادية والنفسية على السكان.

وذكرت المحكمة أن السلطات ملزمة بوضع حل اقتصادي ودفع “هبات عودة” لمن لم يغادر منزله في المناطق الواقعة على مسافة 3.5 – 5 كيلومترات عن الحدود، وأمرت الحكومة ببحث الموضوع بشكل معمق.

وانتقد رؤساء السلطات المحلية الحكومة، مشيرين إلى التحديات الأمنية المستمرة في شمال البلاد، خاصة في المناطق التي تبعد نحو 11 كيلومترًا عن الحدود وسقطت فيها قذائف صاروخية أطلقت من لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال رئيس مجلس محلي حَتسور، ميخائيل كَسبا: “تم التخلي عن السكان هنا، وهم يتعرضون منذ سنتين إلى جهنم ويُقصفون ولا أحد يعترف بهم، وأشعر أن الحكومة تطلق النار على ظهورنا”.

المصدر: عرب 48