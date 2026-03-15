انفصال خطّي جمهور يؤدي إلى فصل المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية في لبنان

أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه عند حوالي الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، ونتيجة الأحوال الجوية المتردية والعواصف الرعدية والصواعق المتكررة، حصل انفصال تلقائي ومفاجئ لخطّي الأولي جمهور توتر 66 ك.ف.، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التردد بشكل مضطرد (Over Frequency) على الشبكة الكهربائية، الأمر الذي تسبب بانفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وأوضحت المؤسسة، في هذا السياق، أن تفادي حصول مثل هذه الانقطاعات العامة يبقى صعبًا في ظل عدم توافر احتياطي كافٍ من القدرة الإنتاجية، إذ يتطلب استقرار الشبكة توفر قدرات إنتاجية لا تقل عن 1,000 ميغاوات كحد أدنى. كما أشارت إلى أن عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center – NCC)، الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، تواجه تحديات كبيرة.

وأضافت المؤسسة أن الفرق الفنية تعمل بشكل متواصل على متابعة الوضع وإعادة ربط المجموعات الإنتاجية على شبكة النقل تدريجيًا وفق الأصول التقنية المعتمدة، بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وطمأنت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى استمرارية تأمين التغذية بالتيار الكهربائي، مؤكدة أنها تواصل تقييم الوضع بشكل دوري وتتخذ ما يلزم من إجراءات على المستويين التشغيلي والتقني للتكيف مع التحديات الراهنة، ولا سيما تأثر عملية الجباية سلبًا في مقابل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، وذلك لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أنها ستبقي المواطنين على بينة بأي مستجدات تتعلق بالتغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة تصدر بهذا الشأن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام