النائب حسن عز الدين: البعض يقدمون التنازل تلو التنازل للعدو الذي يريد أن ينزع كل قدرة وقوة من لبنان

ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها نواب من كتلة الوفاء للمقاومة على المدارس التي تضم نازحين وسط العاصمة بيروت، جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين على عدد من تلك المدارس، حيث اطلع على أحوال النازحين واستمع إلى مطالبهم وحاجياتهم، واطلع كذلك على سير عملية تأمين كل وسائل الدعم لهم على مختلف أنواعها.

الجولة التي استهلت من مدرسة البسطة الأولى الرسمية، قال خلالها النائب عز الدين إننا لمسنا من أهلنا النازحين الذين يشكلون مجتمع المقاومة، العزم والإرادة والصبر على تحمّل كل الآلام والصعاب على قاعدة أن نعود إلى أرضنا وممتلكاتنا وديارنا مرفوعي الرأس، ونشعر بالكرامة الوطنية، وبسيادة الوطن الحقيقية، وبالاستقلال للقرار السياسي الحقيقي.

وأكد النائب عز الدين أن المقاومة الإسلامية اليوم تخوض معركة الدفاع عن الأرض والوطن وعن سيادة لبنان واستقلاله وثرواته، لأن أطماع هذا العدو لا حدود لها، لا سيما وأنه بمجرد أن يضعف لبنان، وينزع منه القدرة والقوة، فإن اليوم التالي سيكون اجتياحاً برياً واسعاً، وهذا ما أعلنت عنه قيادة الكيان الصهيوني، مشدداً على أنه عندما تدخل الإرادة والتصميم والاندفاع والحافزية في القتال، تصبح جزءاً لا يتجزء من المعادلة التي نستطيع أن نواجه بها هذا العدو، لأننا أصحاب حق، وندافع عن أرضنا وشعبنا وثرواتنا وسيادتنا.

واعتبر النائب عز الدين أن الميدان هو الذي يحدد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان، وسيكون هناك إن شاء الله نتائج إيجابية بثبات المجاهدين، تمكّن لبنان من الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها.

وختم النائب عز الدين بالقول إن البعض في لبنان يقدّمون للعدو التنازل تلو التنازل مجاناً، مع العلم أن العدو رفض أصل التفاوض، لأنه يريد أن ينزع كل قدرة وقوة من لبنان، حتى يتمكّن من إخضاعه بالكامل، وهذا لن يكون بوجود المقاومة.

