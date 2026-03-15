إيران تطلق الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق – 4» وتستخدم صاروخ «سجّيل» لأول مرة

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، أطلق الموجة الـ54 من عملية «الوعد الصادق- 4»، والتي استخدم فيها أسلحة نوعية لم تستخدم من قبل.

ووفقاً للتلفزيون الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صاروخ «سجّيل» البالستي، لأول مرة، خلال إطلاقه الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق- 4».

وبحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فإن «الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق – 4» استهدفت بالصواريخ مراكز إدارة العمليات الجوية وبنى تحتية عسكرية ونقاط تجمع قوات في إسرائيل».

وبحسب البيان “جرى تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ ثقيلة جدًا من طراز “خرمشهر” برأس حربي يزن طنين، وصواريخ “خيبر شكن” و“قدر” و“عماد”، وكذلك للمرة الأولى ضمن عملية “الوعد الصادق 4” صاروخ “سجيل” الاستراتيجي العامل بالوقود الصلب”.

مواصفات «سجيل» وميزاته

استمد صاروخ «سجيل» اسمه من آية قرآنية، ويُصنّف ضمن فئة الصواريخ الباليستية أرض-أرض، وقد طُوّر بالكامل داخل إيران على يد مؤسسة الصناعات الجوية الفضائية.

يبلغ مدى هذا الصاروخ نحو 2000 كلم، ويعمل بالوقود الصلب، ما يمنحه ميزة الإطلاق السريع مقارنة بالصواريخ ذات الوقود السائل.

يتميّز «سجيل» بقدرته على المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، ما يصعّب اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وتبلغ سرعته مستويات قياسية تجعله قادراً على إصابة أهداف في تل أبيب خلال أقل من سبع دقائق.

أما من حيث المواصفات التقنية، فيبلغ طوله 25 متراً، ويصل قطره إلى 1.25 متر، فيما يزن حوالي 2.3 طن. ويمكن لـ«سجيل» حمل رؤوس حربية يصل وزنها إلى 700 كلغ، ويُعتقد أنه قادر أيضاً على حمل رؤوس نووية.

ظهر «سجيل» لأول مرة في اختبار ميداني عام 2008، قبل أن يتم تطوير نسخته المحسّنة «سجيل-2» عام 2009، حيث جرى تعديل تصميم الرأس الحربي وإضافة أجنحة توجيهية لتعزيز الدقة.

